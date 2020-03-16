Новосибирск, , 06:01 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с представлением о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении главы совета судей Новосибирской области Инны Петруниной. Это следует из информации, опубликованной на сайте коллегии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инна Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в повестке заседания ВККС, намеченного на 30 марта.

Отметим, что статья 283 УК РФ — «Разглашение государственной тайны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на должность председателя Новосибирского областного суда Антона Остроумова. На эту должность также претендовали томский судья Алексей Марисов и судья Новосибирского областного суда Инна Петрунина.

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