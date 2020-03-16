Приштина, , 00:04 — REGNUM Поспешное принятие бюджета двумя партиями правящей коалиции самопровозглашенного Косово — «Движением за самоопределение» и «Демократической лигой Косово» почти без присутствия оппозиции в ночь с 14 на 15 марта ожидаемо вызвало возмущение у оппозиции.

Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай на своей странице в социальной сети Facebook обвинил преемника в мошенничестве.

По его словам, в новом бюджете были аннулированы проекты прежнего правительства, которые затрагивают почти половину граждан Косово: «Правительство обмана, вечером посредством срежиссированной контрабанды приняло бюджет нищеты».

Возмущение политика вызвало решение Курти об отмене одного из последних его решений — о повышении заработных плат работников государственного сектора.

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Напомним, поводом к проведению внеочередного заседания парламента и принятию бюджета в рекордные сроки стала ситуация с коронавирусом.

На данный момент в Косово выявлено 9 случаев заражения.

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