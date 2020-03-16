16 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Евгения Ким, , 14:59 — REGNUM «Оставшаяся от разгромленных «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) виртуальная информационная оболочка поддерживается в «рабочем состоянии» в ожидании наполнения новым идеологическим содержанием», — политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего» Яна Амелина рассказала ИА REGNUM, как изменились способы вербовки в террористические организации за последние пять лет.

Знамя Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Вы занимаетесь изучением пропаганды радикального исламизма в социальных сетях. Расскажите, пожалуйста, о динамике этого явления.

Главное отличие нынешней радикально-исламистской пропаганды от того, что происходило пять или десять лет назад — изменение целевой аудитории. На предыдущем этапе идеи радикального исламизма транслировались, прежде всего, в среде этнических мусульман. Сейчас активная джихадистская пропаганда ведется на принципиально более широкую аудиторию, значительная часть которой изначально не является мусульманской.

Я говорю о миллионных пабликах в социальной сети ВКонтакте, формирующих «позитивный» образ абстрактного исламистского боевика, террориста под «зеленым знаменем ислама», «героя» в «арафатке» и с «калашниковым», противостоящего современному российскому обществу и обществу как таковому под невнятными политическими лозунгами или вовсе без них. Доходит и до прямой рекламы, например Шамиля Басаева, «победителя» буденновских рожениц и вдохновителя бесланской трагедии.

Разумеется, работа с целевой, мусульманской аудиторией также не прекращается, однако по соцсетям хорошо видно, что радикальных «русских мусульман"-неофитов — все больше, и они все чаще являются если не лидерами радикальных мнений, то активными участниками соответствующих псевдобогословских дискуссий. История повторяется — все это уже было в двухтысячных. То же можно сказать о представителях Средней Азии (наибольшей оголтелостью отличаются казахстанцы) и Азербайджана. По степени радикализации они в среднем превосходят северокавказцев.

Следует отметить, что сейчас в соцсетях редко встречается прямая пропаганда «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и крайне редко — «Имарата Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это связано как с физическим разгромом упомянутых организаций, так и с организационным «обесточиванием» этих глобальных проектов. За первым не всегда и не сразу следует второе, но в данном случае оба проекта, действительно, закрыты.

Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Но что же тогда пропагандируется?

Некое абстрактное (выше я упоминала столь же абстрактный образ исламистского боевика) исламистское государство в качестве (не)достижимого идеала. Реальное государство, гражданином которого является исламист, носит клеймо тагута (объекта ложного поклонения), служащим в его структурах, особенно силовых, выносится такфир (обвинение в неверии), об уважении к людям иной веры говорить тем более не приходится.

Таким образом, оставшаяся от разгромленных «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Имарата Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) виртуальная информационная оболочка поддерживается в рабочем состоянии в ожидании наполнения новым идеологическим содержанием.

Поскольку возрождение указанных проектов в прежнем виде невозможно, следует ожидать появления нового варианта радикально-исламистской квазигосударственности — вот только где и когда?

Я не рассматриваю в качестве такового попытки возрождения бренда «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) где-нибудь в Индонезии или Африке. Это не актуально для россиян и западноевропейцев, а значит, не представляет угрозы для национальной безопасности.

Вообще, выдумать новый масштабный исламский экстремистский проект — задача нетривиальная. Посмотрим, справятся ли с ней прожектеры этого колосса на глиняных ногах. Однако то, что списанный еще несколько лет назад исламистский жупел снова в деле — очевидный факт.

Количество мелких (от нескольких сотен до нескольких тысяч подписчиков), средних (от 20 тысяч) и крупных (70−100 тысяч и более) исламистских пабликов ВКонтакте за последние полгода значительно выросло, и тяжесть контента в них увеличилась.

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В то же время борьба с распространением исламистской пропаганды ВКонтакте поставлена на паузу, но почему — совершенно непонятно. Если еще недавно, а именно в 2015—2018 годах, подобный контент было достаточно трудно найти, то сейчас он открыто распространяется в десятках и сотнях открытых сообществ.

Отчего правоохранительные органы закрывают на это глаза? Убеждены, что разгром «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) автоматически «обнулил» и ценность радикально-исламистской идеологии для соответствующей аудитории? Создатели исламистского паблика «История «0» — читается как «История с ноля», хотя отсылка к известному садомазохистскому эротическому произведению вряд ли является случайной, — явно так не считают. Кстати, о БДСМ и шок-контенте: участники подобных сообществ, которых также становится больше, все чаще присваивают себе исламистские «ники» — возможно, чтобы подчеркнуть активную роль в том, чем они там занимаются?.. Это, однако, лишь предположения, но тенденция налицо.

Наконец, произошли серьезные изменения в способах и характере исламистской пропаганды. Если 10−15 лет назад радикальные идеи продвигались через специализированные сайты, то сейчас соответствующие мемы распространяются через паблики ВКонтакте, группы в Whatsapp и каналы в Telegram.

Конечно, говорить о полной замене текстуальной составляющей на визуальную пока рано, но движение в эту сторону идет семимильными шагами. Большинство популярных исламистских пабликов ВКонтакте, предлагая подборки трудов аль-Ваххаба и ибн-Таймийи, перемежают их размытыми фото всадников с подписями «Наши герои — саляфы и муджахиды» в пропорции один к десяти. Интересно, сколько их подписчиков, взгромоздившись на реального коня, хотя бы удержится в седле?..

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