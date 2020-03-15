Львов, Украина, , 23:35 — REGNUM Большинство торговых и развлекательных учреждений в украинском городе Львов будут закрыты уже с 16 марта. Об этом 15 марта сообщил мэр города Андрей Садовый на странице в соцсети Facebook.

«Во Львове закрываем (с 16 марта) все заведения торговли, кроме продуктовых (магазинов), аптек и заправок, — написал глава города. — … Готовиться уже можно».

По его словам, утром в ближайший понедельник будет принято официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям в рамках борьбы с коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта пресс-служба компании компании «Украинские железные дороги» (УЖД) сообщила, что власти Украины полностью приостановили железнодорожное сообщение с Польшей.