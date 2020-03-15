Подгорица, , 23:34 — REGNUM На заседании координационного совета Черногории по борьбе с заразными болезнями 15 марта вечером было решено усилить меры по недопущению распространения коронавируса в стране.

Ранее были отменены занятия в школах, закрыты детские сады.

Новые меры предполагают запрет на въезд иностранцев в страну, закрытие кафе, баров, ресторанов, клубов.

В стране будут работать продуктовые магазины, правда посетителей будут туда пускать из расчета 1 человек на 10 кв. метров.

Всем жителям страны рекомендуют оставаться дома, а вернувшимся из-за границы соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Напомним, что в стране до сих пор не выявлено случаев коронавируса.

В соседней Сербии также вечером 15 марта было объявлено чрезвычайное положение.