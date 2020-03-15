Приштина, , 23:55 — REGNUM В то время, когда всё Косово замерло из-за страха перед коронавирусом — были отменены занятия во всех учебных заведениях и собрания в церквях и мечетях, новое правительство самопровозглашенного края не преминуло возможностью решить одну из крупнейших задач, решить которую в другое время имея лишь незначительное большинство в парламенте было бы нелегко. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

14 марта прошло чрезвычайное заседание парламента самопровозглашенного Косово, посвященное бюджетным вопросам. Заседание продлилось с полудня до полуночи и проходило без участия большей части оппозиции.

По итогам заседания был принят закон о бюджете Косово на 2020 год. Законопроект поддержали 63 депутата (то есть все присутствовавшие). Парламент самопровозглашенного Косово составляют 120 человек.

Поводом к проведению чрезвычайного заседания стало распространение коронавируса по Косово. Напомним, ранее правительство Косово пообещало выделить 10 миллионов евро (примерно 811 миллионов рублей) из бюджета на борьбу с вирусом.

Обращаясь к депутатам с призывом одобрить данный проект бюджета премьер-министр Косово Альбин Курти заявил:

«Мы не хотели бы делать все в последний день, однако у нас нет гарантий того, что мы сможем проводить заседания парламента в ближайшие дни, поскольку мы знаем, к каким последствиям ведет распространение коронавируса. В 2013 году бюджет был принят в последний день. Принимая во внимание те обстоятельства, в которых мы находимся, призываю вас одобрить этот бюджет».

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