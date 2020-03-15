Москва, , 23:07 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов видит риски, заложенные в поправках к Конституции.

«Предлагают отремонтировать Конституцию. Но каким образом это будет реализовываться это? У нас были семибанкирщина и семибоярщина. Теперь будут президентская власть, Госсовет, Дума, Совет Федерации, Совбез, теперь и зампредседателя Совбеза и так далее. Во что это может превратиться? Если не будет авторитетной исполнительной власти, каждый будет растаскивать страну в свою сторону», — отметил Зюганов.

Он обеспокоен возможностью повторения 1991 года.

«Мы можем повторить то, что уже было в 91-м году», — опасается парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума и Совфед поддержали поправки к Конституции, президент РФ направил документ в Конституционный суд, если нормы не будут противоречить действующему Основному закону, поправки будут вынесены на всеобщее голосование.