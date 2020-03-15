Белград, , 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу.

В течение 72 часов власти будут наблюдать, как эта мера будет соблюдаться. Если нарушителей режима будет более 0,1%, начнет работать прямой запрет на передвижение и улицы будут патрулироваться.

Все школы и детские сады с 16 марта будут закрыты. Массовые мероприятия отменяются.

«Сегодня худший день для Европы после Второй мировой войны, — отметил Вучич — 368 человек умерли в Италии и почти 200 в Испании, а число умерших растет во всех других странах».

В Сербии в общей сложности выявлено 48 заболевших.