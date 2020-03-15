Приштина, , 22:58 — REGNUM 14 марта парламент самопровозглашенного Косово принял резолюцию, согласно которой руководство косовской стороной в диалоге между Белградом и Приштиной должно осуществлять правительство края.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, резолюцию поддержали 57 депутатов, ещё пятеро воздержались.

Резолюция, предложенная партиями, входящими в правящую коалицию — «Движением за самоопределение и Демократической лигой Косово, была принята на внеочередном заседании парламента, созванном для формирования бюджета и прошедшем без присутствия оппозиции.

Данная резолюция уже обсуждалась в парламенте на другом чрезвычайном заседании — 11 марта, но не была принята в связи с возражениями оппозиции.

Самая влиятельная оппозиционная партия — Демократическая партия Косово, основателем которой является президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи — по понятным причинам не могла одобрить данную резолюцию, поскольку со времени начала диалога в 2011 году именно Тачи осуществлял руководство диалогом до его прекращения в связи с введением пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины правительством Рамуша Харадиная.

Таким образом, несмотря на то, что премьер-министр Косово Альбин Курти продолжает заявлять о необходимости координирования позиций по внешней политике с президентом и даже после долгих неудачных попыток провел «действительно плодотворную» (по его словам) встречу с Тачи, налицо стремление бывшего лидера оппозиции отстранить президента от принятия действительно значимых политических решений.

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Напомним, всего несколько дней назад Курти требовал отставки Тачи.

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