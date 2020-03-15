Москва, , 22:26 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приветствовал предложение российского коллеги Владимира Путина о саммите «пятерки» Совета Безопасности ООН. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил посол США в Москве Джон Салливан.

По его словам, глава Белого дома предложил провести саммит на территории США на полях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Но ни место, ни время проведения саммита пока окончательно не согласованы», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, предложил провести встречу глав Российской Федерации, США, Китая, Франции, Великобритании. На встрече Путин предложил обсудить проблемы мировой безопасности и существующие вызовы.

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