Москва, , 22:23 — REGNUM В торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы могут принять участие высокопоставленные представители США. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью газете «Коммерсантъ».

»Я могу заверить … что, если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США», — сказал дипломат, отметив, что «этому привержен президент США и его администрация».

При этом Салливан добавил, что сейчас трудно что-то прогнозировать из-за вспышки коронавируса. О том, кто именно может войти в состав делегации США, также пока ничего неизвестно.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможность отмены Парада Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. По его словам, подготовка к торжественным мероприятиям продолжается.