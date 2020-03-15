Москва, , 22:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, сообщает 15 марта пресс-служба Кремля.

Так, возглавил группу, в которую вошли 19 человек, мэр Москвы Сергей Собянин. Также в группу вошли первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. От инфекции скончались свыше 5 тыс. человек, порядка 150 тыс. человек заразились. В России число инфицированных зарегистрировано 63 человека.

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