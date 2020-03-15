Иерусалим, , 20:57 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании использовать технологию для борьбы с терроризмом против коронавируса, об этом 15 марта сообщает Al Jazeera.

Речь идет о специальном отслеживании с помощью цифровых технологий людей, которые заразились коронавирусом.

«Очень скоро мы начнем применять технологии, цифровые технологии, которые мы применяли для борьбы с терроризмом», — цитирует издание слова главы израильского правительства.

Нетаньяху запросил у министерства юстиции одобрение на использование указанных технологий. Данный запрос необходим в связи с тем, что их применение может нарушать права человека.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые обнаружена в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор от последствий инфекции скончались более 5 тыс. человек.

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