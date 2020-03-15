Псков, , 19:38 — REGNUM В Псковской области в настоящее время нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусной инфекцией, однако в регион увеличился поток граждан из соседних государств. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом пишет в своём инстаграме глава региона Михаил Ведерников.

По его словам, многих людей, прибывших из-за границы, можно встретить в продуктовых магазинах Псковской области. Глава региона заявил, что «обратился в правительство РФ с просьбой ввести ограничительные меры на наших пунктах пропуска».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область граничит с Эстонией, Латвией и Белоруссией. Ранее власти региона заявляли, что на всех приграничных автомобильных пунктах пропуска усилен контроль и дежурят эпидемиологи.

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Напомним также, что в самой Псковской области усилены профилактические меры: с 16 марта отменяются все массовые мероприятия, школы уйдут на весенние каникулы раньше, Псковский университет переходит на дистанционное обучение.

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