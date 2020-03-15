Берлин, , 19:23 — REGNUM Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает издание Bild.

Запрет вступает в силу в понедельник, 16 марта. Решение было принято после совещания высших должностных лиц страны. Запрет не коснется свободного движения товаров, а также людей, работа которых связано с постоянным пересечением границы.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. От инфекции скончались свыше 5 тыс. человек, она распространилась на более, чем 100 стран мира.

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