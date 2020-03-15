Лондон, , 18:56 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ по поводу угрозы распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщается в официальном заявлении канцелярии главы британского правительства.

Лидеры двух стран обсудили сложившуюся ситуацию по телефону. Джонсон и Абэ рассказали друг другу о мерах, принимаемых для недопущения распространения инфекции.

«Главы государств рассказали друг другу о принимаемых мерах для борьбы с распространением коронавируса», — говорится в заявлении.

Джонсон в телефонном разговоре подчеркнул, что в решении сложившейся проблемы необходимо опираться на научные данные.

Напомним, в настоящее время в Великобритании зафиксировано порядка 1 тыс. 200 случаев заражения коронавирусом. Число смертей от инфекции превысило 20 человек.

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