Москва, , 18:50 — REGNUM В России зафиксирован рост спроса на макароны, крупу и средства гигиены, об этом 15 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Причиной подобной ситуации является угроза распространения коронавируса, а также падение курса рубля.

Как отмечают журналисты, несмотря на зафиксированную на рынке ситуацию, дефицита указанных товаров не наблюдается.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. От инфекции скончались свыше 5 тыс. человек, порядка 150 тыс. человек заразились. В России число инфицированных составляет несколько десятков человек.

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