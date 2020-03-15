Москва, , 18:43 — REGNUM В Госдуме сокращается число круглых столов и парламентских слушаний в связи с угрозой распространения коронавируса, отменены слушания на тему «Сохранение исторической памяти о Великой Победе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Парламентские слушания на тему: «Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции», проведение которых было запланировано на 16 марта, отменены. Решение принято в рамках проведения профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса», — сказал Слуцкий.

Предполагалось, что в них примут участие лидеры парламентских партий, эксперты, представители общественных организаций и организаций.