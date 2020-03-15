Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Германия, Великобритания, США и Франция готовы оказать всяческую поддержку в восстановлении Сирии только после того, как в регионе будет запущен «достойный доверия, серьезный и подлинный политический процесс». Об этом 15 марта сообщается в совместном заявлении правительств четырех стран по случаю девятилетней годовщины начала антиправительственных выступлений в Сирийской Арабской Республике.

В документе отмечается, что при отсутствии «достойного доверия политического процесса» в Сирии любая оказанная этими странами помощь только лишь укрепит позиции Дамаска, а также будет способствовать коррупции в стране.

«Военное решение, которого надеется достигнуть сирийский режим при поддержке России и Ирана, не принесет мира. Мы подчеркиваем нашу активную поддержку Женевского процесса под эгидой ООН, а также резолюции Совета Безопасности ООН 2254», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что Германия, Великобритания, США и Франция являются непримиримыми приверженцами борьбы с террористическими группировками и «находятся на передовой линии этой борьбы». Однако, противодействие терроризму не может служить оправданием для насилия и попрания международного гуманитарного права в Сирии.

На взгляд политиков четырёх государств, подписавших данное заявление, «безответственное военное наступление (правительственной армии САР в провинции Идлиб) лишь причиняет страдания и вызывает беспримерный гуманитарный кризис». Исходя из этого, они призывают Дамаск допустить на территорию страны помощь нуждающимся мирным гражданам.

Кроме этого, Германия, Великобритания, США и Франция готовы «привлечь к ответственности режим Асада (президента Сирии Башара Асада) за совершенные преступления».

Напомним, ранее помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что военного участия в конфликте в сирийской провинции Идлиб Соединённые Штаты принимать не будут.

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