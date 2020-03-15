Брюссель, , 17:31 — REGNUM Консульский отдел посольства Российской Федерации в Бельгии в связи с распространением коронавируса COVID-19 временно приостанавливает выдачу документов и прием посетителей с 16 марта 2020 г. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщается на сайте посольства.

«О возобновлении работы Консульского отдела будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении. — Продолжит работу телефонная линия Консульского отдела, электронная почта, а также телефон экстренной связи для граждан РФ».

Отмечается, что для экстренных случаев будут исключения.

14 марта пресс-служба общественного здравоохранения Бельгии сообщила, что на территории страны медики зафиксировали 689 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе четыре летальных исхода.

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