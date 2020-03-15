Рабат, , 17:12 — REGNUM Власти Марокко приостановили пассажирское авиасообщение с другими государствами в связи с профилактическими мерами по противодействию распространения коронавируса COVID-2019. Об этом 15 марта сообщает агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на заявление министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, страны.

«Королевство Марокко решило приостановить до дальнейшего уведомления все международные пассажирские рейсы на свою территорию и со своей территории», — говорится в заявлении.

Уточняется, что принятая мера является частью комплекса профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 14 марта 16 стран восточно-средиземноморского региона и 14 стран африканского континента подтвердили случаи коронавируса COVID-19. В Марокко зарегистрировано 7 случаев заражения короновирусом, один человек скончался.

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