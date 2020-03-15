Тбилиси, , 17:09 — REGNUM Границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса закрывают власти Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

По данным пресс-службы, 15 марта состоялся разговор между специальным представителем по связям с РФ Зурабом Абашидзе и замминистром иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

В ходе разговора был рассмотрен вопрос о временной приостановке прохода пассажиров между Грузией и Россией с 16 марта текущего года в связи с угрозой распространения коронавируса.

Решение не коснётся граждан Грузии и России, которые захотят вернуться на родину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о временном закрытии Грузией границ с Арменией и Азербайджаном сроком на десять дней в связи с угрозой распространения коронавируса.

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