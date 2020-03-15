Афины , , 17:00 — REGNUM Правительство Греции постановило запретить транспортную связь с рядом стран, в числе которых Испания, Италия, Албания и Северная Македония, в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

В Греции было проведено совещание по вопросу угрозы распространения инфекции, на котором было принято вышеозначенное решение.

«Воздушное сообщение прекращается с Испанией. Морские перевозки прекращаются с Италией», — говорится в заявлении греческого правительства.

Напомним, вспышка коронавируса за прошедшие три месяца распространилась на более, чем 100 стран. От инфекции скончались тысячи человек, порядка 150 тыс. человек заразились.

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