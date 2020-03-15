Москва, , 16:55 — REGNUM Главы правительства России и Белоруссии провели телефонные переговоры, к которых обсудили вопрос обеспечения перемещения граждан в условиях угрозы распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал своему коллеге Сергею Румасу о мерах, которые примет Москва в связи с угрозой распространения инфекции. Стороны договорились поддерживать контакты по данному вопросу.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. От инфекции на сегодняшний день скончались свыше 5 тыс. человек. Число заразившихся приближается к 150 тыс.

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