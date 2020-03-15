Анкара, , 16:00 — REGNUM Власти Турции в связи с первой годовщиной вооруженного нападения на мечети новозеландского города Крайстчерч вновь повторяют призыв к объявлению 15 марта Днем международной солидарности против исламофобии. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится в сообщении МИД Турции.

«Турция открыто выступает за недопустимость любых форм неприязни на этнической и религиозной почве, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — … Турция остается на передовой международной борьбы с исламофобией и активно поддерживает шаги в данном направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по прихожанам двух мечетей в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта 2019 года. Тогда в результате кровавой акции погиб 51 человек, еще 40 получили ранения.

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