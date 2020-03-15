Москва, , 15:37 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) назвал бешенством действия украинских радикалов, которые выстрелили из ракетницы по зданию посольства Российской Федерации в Киеве. Об этом Пушков написал сегодня, 15 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Пушков считает, что украинские радикалы таким образом вымещают свою злобу от полного бессилия.

«Бешенство украинских националистов объяснимо: в ЕС хода нет, в НАТО не принимают, денег почти не дают, с Бандерой наперевес в Европу не пускают, Донбасс не вернуть, Крым потерян безвозвратно», — написал сенатор на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве прошла акция, приуроченная ко «Дню добровольца». Радикалы, участвовавшие в акции выстреили по зданию российской дипломатической миссии из ракетницы и порвали российский флаг.