Кабул, , 15:25 — REGNUM Правительство Афганистана отложило освобождение из тюрем боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 15 марта сообщает Al Jazeera.

«Мы готовы приступить к выполнению президентского указа, но мы не отпустим никого без уверенности, что освобожденный не вернется к террористической деятельности», — отметил в комментарии изданию представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении из тюрем 1 тыс. 500 членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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