Москва, , 15:10 — REGNUM Правительство Российской Федерации перешло на ежедневный режим работы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба правительства России.

Напомним, что в России сегодня зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусной инфекцией непосредственно на территории страны. До этого зараженные граждане приезжали из других стран.

Ранее правительство России уже закрыло сухопутные границы с Польшей и Норвегией. Ещё раньше фактически была закрыта граница с Китайской Народной Республикой. Останавливается авиасообщение со странами, где ситуация с коронавирусной инфекцией неблагоприятная.