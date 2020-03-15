Хельсинки, , 15:06 — REGNUM Финское информационное агентство Yle обвинило российские СМИ в искажении слов президента Финляндии. На самом деле президент не поблагодарил Россию, а просто сказал, что в России предостерегают от поездок в Финляндию.

Первым новость о том, что «президент Финляндии Саули Ниинистёпоблагодарил Россию за меры, принимаемые страной в борьбе с коронавирусом» опубликовало агентство РИА. Эту новость процитировали также и многие другие СМИ.

По сообщению агентства, президент в интервью Yle вчера вечером произнес следующие слова:

«Приятно осознавать, что Россия предпринимает все попытки для предотвращения распространения вируса… в том числе недопущению проникновения вируса в Финляндию. По моему мнению, Россия серьезно относится к данной проблеме. Спасибо, что они предпринимают такие действительно действенные меры».

На самом деле Ниинистё не благодарил Россию, а высказался следующим образом:

«Интересно, конечно, то, что Россия предостерегает от поездок в Финляндию. Россияне, похоже, в каком-то масштабе также измеряют температуру пассажирам «Аллегро». Это, по моему мнению, признак того, что Россия, во всяком случае, стремится серьезно относиться к ситуации».