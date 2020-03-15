Дамаск, , 13:26 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации сообщило о провокациях со стороны террористических группировок в сирийской провинции Идлиб. Из-за этого пришлось сократить маршрут первого совместного российско-турецкого патрулирования в Идлибе, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

По данным российских военных, для реализации провокации террористы пытались задействовать в качестве «живого щита» мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Чтобы не допустить жертв среди мирного населения совместный российско-турецкий координационный центр принял решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования.

Турецкой стороне было предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирийской Арабской Республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля террористы в Идлибе при прямой поддержке турецких военных начали наступление на позиции сирийских войск. Наступление было отбито при поддержке ВКС России с большими потерями для террористов и турецких военных. В ответ Анкара ввела на территорию Идлиба свои регулярные войска, которые попытались прорвать обороны сирийских войск. Но это им не удалось. В итоге было достигнуто перемирие при посредничестве президента России Владимира Путина.