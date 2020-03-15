15 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Эпидемия коронавируса поставила Церкви перед серьезным искушением. Говорят, что мир уже не будет прежним. Значит, не будет прежней и Церковь. Говорят, что обновленными и более сильными, чем прежде, выйдут из пламени испытаний национальные государства, которые еще недавно глобалисты списывали в утиль. Возможно, это даст новый шанс и Церквам.

Станислав Стремидловский, , 11:24 — REGNUM



Анна Рыжкова © Красная весна

Эпидемия коронавируса поставила Церкви перед серьезным испытанием. Если главным смыслом государства является организация жизни людей здесь и сейчас, то Церкви ногами стоят на земле, но руками тянутся к небу. Поэтому, с одной стороны, они должны учитывать официальные предписания, которые издаются во время эпидемиологических опасностей, а, с другой стороны, учитывать тягу верующих к сакральному.

Поскольку коронавирус получил пока что наибольшее широкое распространение в европейских странах с доминирующим католическим населением, вызовы обрушились на Ватикан и местные епископские конференции. Дальше всех зашла Италия. 12 марта вышел декрет кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса, который предписал закрытие всех храмов на территории епархии до 3 апреля. Некоторые католические издание назвали это решение «выходом далеко за рамки даже откровенно драконовских мер, введенных итальянскими властями». В итоге вмешаться пришлось папе Римскому Франциску. Уже 13 марта монсеньор Донатис после обсуждения с понтификом пересмотрел свои взгляды, дав согласие на открытие приходских храмов, а также приравненных к приходам «миссионерских центров». Первым, кто распахнул двери храма для прихожан, был кардинал Конрад Краевский, возглавляющий Службу Папских милостей, передает Vatican News. «Я имею право, — заявил этот польский епископ, — при всецелом соблюдении правил безопасности гарантировать бедным, что церковь будет открыта. Утром в восемь часов я пришел и открыл ворота. Теперь бедные могут поклоняться Пресвятым Дарам, а это утешение для всех в момент тяжелого испытания».

Так на поверхность всплыла еще одна проблема — особенности национального характера католиков, собранных во вселенской Церкви, и того, кто оказался им ближе по духу в час искушения. На фоне ряда европейских стран, где епископские конференции склонялись, скорее, в пользу серьезного ограничения богослужений или даже временного закрытия храмов, бесстрашие проявили поляки. Как отмечает газета Rzeczpospolita, «с точки зрения веры, на земле нет ничего более важного, чем служение мессы, а для вечной жизни человека — ничего более важного, чем получение Святого Причастия… Хорошо, что архиепископ Станислав Гондецкий, в отличие от многих итальянских иерархов, показал, что можно так думать. «Подобно тому, как больницы лечат болезни тела, так и церкви служат, среди прочего, лечению духовных заболеваний, поэтому невообразимо, чтобы мы не молились бы в наших храмах», — подчеркнул председатель Конференции католического епископата Польши в специальном заявлении. Это показывает, что Католическая церковь в Польше (и пусть так остается) не поддается мировой логике. Еще сильнее правду о том, что такое Евхаристия, показал Священный синод Греческой православной церкви».

Действительно, польскому Костелу по вопросу, как реагировать на коронавирус, православные Церкви в целом оказались ближе единоверцев. При этом православные Церкви выражают сочувствие и поддержку тем католикам, которые могут оказаться без мессы. По словам представителя Русской православной церкви при европейских международных организациях архимандрита Филиппа (Рябых), которого цитирует «Интерфакс», угроза лишиться возможности совершать литургию и причащаться опаснее коронавируса. Он напомнил, что в некоторых частях Европы уже есть предписания не совершать в храмах богослужений. «Мы оказываемся на грани того, что мы лишимся участия в евхаристии и причастия Тела и Крови Христовых», — беспокоится архимандрит. С ним солидарен австрийский пастор Кристиан Зиберер, который обратился с открытым письмом к властям Австрии. «Может ли быть правдой то, что с 16 марта 2020 года впервые в истории Австрии людям больше не будет разрешено приходить на мессу, чтобы праздновать смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа? — спрашивает католический священник. — Ведь даже во время эпидемий чумы и времена войны, под властью террора нацистов и сталинской оккупации такого запрета никогда не существовало».

Говорят, что после этой эпидемии коронавируса мир уже не будет прежним. Значит, не будет прежней и Церковь. Говорят, что обновленными и более сильными, чем прежде, выйдут из пламени испытаний национальные государства, которые еще недавно глобалисты списывали в утиль. Возможно, это даст новый шанс и Церквам. Глобалистская машина, соединяющая преимущественнолевацкие и либеральные идеи, причинила немало зла Церквам, активно вторгаясь в их учение о жизни и мужчине и женщине. Конечно, не стоит кликушествовать, заявляя, что происходящее — это «божественное наказание», которое «предвещает конец глобализации». Даже если высшие силы так испытывают человечество, по сравнению с прежними выкосами людей чумой, язвой, оспой и холерой сегодня нас, можно сказать, просто по головке погладили. Однако вызов есть вызов. И от Церквей ждут не просто сохранения верности своим обрядам и таинствам, но и стимулирование проявлений лучших сторон человеческой души в ситуации, когда не справляется государство и общество.