Киев, , 07:26 — REGNUM В ходе так называемого марша добровольцев, который прошел 14 марта вечером в столице Украины, представители радикальных националистических группировок, запрещенных законодательством РФ, выстрелили из ракетницы по зданию посольства России на Украине. Об этом 14 марта сообщает журналист Андрей Павловский на своем авторском telegram-канале «PavlovskyNews».

Марш представителей карательных батальонов и им сочувствующих начался в Киеве в 18:00 (19:00 мск). Колонна участников акции двинулась к зданию посольства Российской Федерации, расположенному на Воздухофлотском проспекте, 27. Примечательно, что участников марша от здания посольства отделял кордон из представителей национальной гвардии.

Когда участники акции находились у здания посольства РФ, один из них выстрелил из ракетницы по зданию. Выстрел пришелся на крышу здания. При этом ряд протестующих издали восторженные крики, свист и стали выкрикивать оскорбительные слова в адрес российского лидера.

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Отметим, что у участников марша, которые находились у здания посольства, в руках были флаги «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также на некоторых флагах был изображен неонацистский символ — так называемая идея нации.

Акция под зданием посольства окончилась спустя тридцать минут.

«В результате митингующие привязали флаг России к забору дипломатического ведомства», — отметил Павловский.

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ИА REGNUM напоминает, 14 марта Киеве вопреки введенному общенациональному карантину и запрету на массовые мероприятия, прошло несколько акций посвященных участникам карательных батальонов, воевавших в Донбассе.