Саракиб, Сирия, 15 марта 2020, 01:19 — REGNUM В Сирии открыт координационный центр России и Турцией для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования. Об этом рассказал руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Уточняется, что военные РФ осуществили инженерную разведку маршрута патрулирования вблизи Саракиба.
Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, ВС РФ осуществили наземное и воздушное патрулирование нескольких маршрутов в САР.
Читайте ранее в этом сюжете: Военные ВС России осуществили патрулирование нескольких маршрутов в Сирии