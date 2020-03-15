Саракиб, Сирия, , 01:19 — REGNUM В Сирии открыт координационный центр России и Турцией для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования. Об этом рассказал руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», — сказал Журавлёв.

Уточняется, что военные РФ осуществили инженерную разведку маршрута патрулирования вблизи Саракиба.

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, ВС РФ осуществили наземное и воздушное патрулирование нескольких маршрутов в САР.

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