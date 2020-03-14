Бухарест, , 23:43 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о введении с 16 марта чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 14 марта он сообщил во время церемонии принесения присяги членами нового правительства во главе с премьер-министром Лудовиком Орбаном.

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Он подчеркнул, что основным приоритетным направлением работы правительства должно быть продолжение борьбы с распространением коронавируса.

«Очень важно, чтобы меры, которые будут приняты, были своевременными и эффективными, и чтобы сделать эту борьбу возможной, я решил объявить чрезвычайное положение с начала будущей недели», — отметил румынский лидер.

По его словам, введение чрезвычайного положения позволит членам правительства «выделить больше денег для здравоохранения, для лекарств, для совершенно необходимой медицинской аппаратуры».

Кроме этого, на церемонии принесения присяги были предприняты беспрецедентные меры по пресечению возможности заражения инфекцией. Так, на мероприятии между участниками соблюдалась необходимая дистанция, все поверхности были продезинфицированы, а члены правительства были в перчатках и медицинских масках. Ручки, которыми пользовались во время подписания текста присяги, были затем утилизированы.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 13 марта в Румынии выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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