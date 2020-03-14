Москва, , 22:58 — REGNUM В Сирии начал свою работу совместный координационный центр России и Турции, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев.

«Начал работу совместный координационный центр … для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по Сирии и приняли совместный документ. Они объявили о введении перемирия в Идлибе и совместном патрулировании важной трассы М4 Латакия — Алеппо.

Ранее военная полиция провела патрулирование по трассе М-5 по маршруту: Хама — Хан-Шейхун — Маарет-Эн-Нууман — Серакаб — Эд-Дуайр — Серакаб — Маарет-Эн-Нууман — Хан-Шейхун — Хама в провинциях Хама и Идлиб.

Читайте также: В сирийском Идлибе боевики шесть раз обстреляли позиции военных