Вильнюс, , 22:33 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 14 марта, приняло решение о введении на территории всей страны режима полного карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый режим подразумевает:

— Всем гражданам Литвы запрещено покидать территорию страны, граждане, которые находятся в иных странах вернуться могут;

— На границах организовываются только по одному коридору для её пересечения, большинство КПП работать не будут, граница закрыта в том числе и с другими членами ЕС — Латвией и Польшей;

— Торговля разрешена только в продуктовых магазинах, аптеках, ветеринарных аптеках, на рынках продуктов;

— Все бары, рестораны, кафе и другие места общепита обязаны быть закрыты. Исключения — места, которые готовят еду на вынос;

— Все мероприятия, как в помещениях, так и на открытом воздухе, запрещены;

— Останавливается деятельность санаториев, реабилитационных центров, СПА, услуг стоматологов (за исключением срочных процедур) и всех подобных учреждений;

— Запрещается посещение больных и заключённых в тюрьмах;

— Запрещена работа салонов красоты, парикмахерских и подобных заведений;

— Рекомендуется оплата услуг безналичным расчётом;

— Остановлен весь образовательный процесс, закрыты школы, детские сады, вузы;

В Литве в настоящий момент диагностировано восемь случаев заражения коронавирусом.