Тегеран, , 22:08 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани призвал мировых лидеров способствовать снятию американских санкций с Тегерана, чтобы позволить им эффективно бороться с коронавирусом, сообщает 14 марта пресс-служба иранского лидера.

«Рухани отправил письмо лидерам ряда государств. где указал на необходимость снятия санкций США в связи с нынешней ситуацией в мире», — сообщили в пресс-службе.

Кому именно было отправлено послание, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате новой коронавирусной инфекции в Исламской Республике Иран выросло до 615 человек.

Вспышка коронавируса в Иране оказалась довольно крупной. на сегодняшний день в стране зарегистрированы порядка 11,3 тыс. случаев заражения.