Берлин, , 22:05 — REGNUM В Германии число заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 4200 человек. Об этом сообщило 14 марта издание FOCUS Online со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.

«Коронавирус продолжает распространяться», — пишет издание.

Отмечается, что всего на территории страны из-за вируса COVID-19 скончались 8 человек, общее число инфицированных — 4233.

12 марта издание Die Welt со ссылкой на данные американского Университета Джона Хопкинса сообщило, что число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии превысило 2 тыс. человек.

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