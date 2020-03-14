* запрещённая в России организация

Москва, , 22:11 — REGNUM В субботу, 14 марта, в Москве у здания ФСБ на Лубянке правоохранительными органами задержаны участники несогласованной со столичными властями акции в поддержку обвиняемых по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники протестного мероприятия намеревались выстроиться вокруг здания ФСБ в «живую цепь» из участников одиночных пикетов.

По предварительным оценкам, полиция задержала порядка 20 человек человек, среди которых лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, а также активисты Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее семь фигурантов дела о сообществе «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были признаны виновными в создании террористического сообщества, незаконном хранении боеприпасов и покушении на сбыт наркотиков. Члены группы получили от шести до 18 лет колонии.

«Сеть"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ