Киев, , 21:20 — REGNUM Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввел в действие 14 марта президент страны Владимир Зеленский. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

«Ввести в действие (на территории страны) решение СНБО Украины от 13 марта 2020 года «О безотлагательных мерах по обеспечению нацбезопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19», — отмечается в документе.

Отмечается, что на Украине со дня опубликования вступает в силу этот указ.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в пресс-центре Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что пункты пропуска через госграницу Украины закроют на две недели для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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