Москва, , 20:55 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Белоруссии Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает в субботу, 14 марта, пресс-служба правительства РФ.

В сообщении говорится, что премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

«Главы правительств договорились поддерживать контакты», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил о необходимости во всех регионах страны сокращения массовых мероприятий в качестве меры по борьбе с распространением COVID-19.

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