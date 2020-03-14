Рига, , 20:42 — REGNUM Латвия из-за коронавируса с 17 марта вводит запрет на мероприятия численностью более 50 человек, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш по итогам заседания Совета по кризисному управлению.

По его словам, также латвийские власти вводят запрет на любое движение через государственную границу, включая и авиапассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Латвии из-за распространения эпидемии COVID-19 вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, объявленный правительством страны до 14 апреля.

На этот срок всем правительственным и муниципальным учреждениям дано задание оценить возможность бесконтактного и удалённого оказания услуг. Координатором выполнения режима ЧС назначено министерство здравоохранения Латвии.