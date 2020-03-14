Киев, , 20:40 — REGNUM Сегодня, 14 марта, в Киеве прошли два массовых марша, несмотря на объявленный властями карантин и запрет на любые мероприятия с участием более 200 человек, заявил в своем комментарии журналист и политический эксперт Игорь Гужва.

Он отметил, что сейчас на Украину возвращаются тысячи — а возможно и десятки тысяч людей из зараженных коронавирусом стран Европы.

«Украинская система здравоохранения тотально не готова к эпидемии. В дефиците самые элементарные вещи вроде масок и антисептиков. Не говоря уже об аппаратах искусственной вентиляции (ИВЛ) и оксигинации легких (ЭСМО)», — подчеркивает эксперт.

Гужва заявляет, что точное количество больных коронавирусом на Украине никто не знает, потому что, по официальной информации, за все время провели тестирование всего 55 человек.

«Поэтому масштабы эпидемии наверняка значительно больше, чем официально заявленные цифры. В таких условиях нужна максимальная самоорганизация, дисциплина, концентрация усилий власти и общества на экстренном решении самых очевидных проблем с противостоянием вирусу. И в это время националисты и партия войны поднимают бунт по совершенно никчемному поводу. Организуют массовые скопления людей, что является прямой диверсией с точки зрения борьбы с эпидемией», — рассуждает журналист.

Он предполагает, что это может быть «элементарный идиотизм», или же вполне прагматический расчет на то, что власть Зеленского в итоге не справится с колоссальными вызовами из-за эпидемии и экономических проблем и рухнет.

ИА REGNUM напоминает, что около пяти тысяч человек участвовали сегодня, 14 марта, в политической акции в центре Киева, посвященной Дню добровольца.

Вечером в центре столицы Украины проходит еще одна аналогичная акция, которую организовали радикалы. Этот марш менее многочисленный чем дневной, по предварительным прикидкам, в мероприятии участвуют 400−500 человек.

Состоянием на вечер 14 марта на Украине официально подтвердили 3 случая заражения коронавирусом, одна женщина скончалась 13 марта.