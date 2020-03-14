Москва, , 20:24 — REGNUM В ЛДПР возмущены тем, что КПРФ правила в Орле форум и настаивают на отставке мэра города и запрете КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, КПРФ провела в Орле международный экономический форум, его открыл лидер партиии депутат Госдумы Геннадий Зюганов. В ЛДПР считают, что форум очень опасен в связи с распространением коронавируса.

«В связи с этим нарушением норм карантина предлагаем отстранить от должности мэра города Орла, разрешившего подобное мероприятие, и ставим вопрос перед Министерством юстиции России о запрете деятельности КПРФ на всей территории России», — говорится в заявлении ЛДПР.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на запрете всех массовых мероприятий на время пандемии.