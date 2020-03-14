Великий Новгород, , 20:08 — REGNUM Ближайшее заседание правительства Новгородской области состоится в формате видеоконференцсвязи. Об этом сегодня, 14 марта, заявил губернатор региона Андрей Никитин.

В целях усиления мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Новгородской области с 16 марта в регионе отменяются все массовые мероприятия — спортивные, деловые, культурные. Соответствующий указ подписан губернатором региона.

Андрей Никитин подчеркнул, что в настоящее время ни одного случая коронавируса в Новгородской области не зарегистрировано, а предпринимаемые меры носят предупредительный характер, чтобы не допустить распространения инфекции в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 марта 2020 года в связи с коронавирусом в Новгородской области действует режим повышенной готовности.

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