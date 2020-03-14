Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на коронавирус COVID-19, результаты анализа будут готовы в ближайшее время. Об этом 14 марта сообщил сам глава Белого дома на брифинге.

Дональд Трамп Twitter.com/realdonaldtrump

«Я … сдал тест минувшей ночью», — заявил Трамп, добавив, что он сделал это из-за постоянных вопросов журналистов.

Как передавало ИА REGNUM, глава Белого дома США Дональд Трамп на пресс-конференции также сообщил, что на территории США скончались уже 50 человек, ранее заразившихся коронавирусом COVID-19.

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