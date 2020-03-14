Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов вводит запрет на поездки в Великобританию и Ирландию, в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 14 марта сообщает Reuters.

Ранее в пятницу, 13 марта, глава Белого дома Дональд Трамп ввел запрет на поездки в 26 европейских стран, однако в этот список не попали ни Ирландия, ни Великобритания, однако спустя сутки все изменилось.

Напомним, в настоящее время в Великобритании коронавирусом заразились 800 человек, от инфекции скончались свыше 20 человек.

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