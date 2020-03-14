Дамаск, , 19:52 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе даты парламентских выборов в стране с 13 апреля на 20 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 14 марта сообщается на сайте администрации президента Сирии.

«Президент Асад выпустил указ под номером 86 от 2020 года об отсрочке выборов членов Меджлис аш-Шааб (Народного совета) третьего созыва, назначенных на 13 апреля 2020 года, на среду, 20 мая», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение о переносе даты выборов в парламент страны продиктован мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта президент Сирии Башар Асад подписал указ о парламентских выборах, которые должны были состоятся 13 апреля. Предыдущие выборы в сирийский парламент — Народный совет — состоялись 13 апреля 2016 г. В Народный совет входят 250 депутатов. Выборы проходят каждые четыре года.

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