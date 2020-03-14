Москва, , 18:33 — REGNUM Законопроект о сроках обращения владельца недвижимости о государственной регистрации объекта внесло в Госдуму Заксобрание Оренбургской области, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Предлагается установить обязанность правообладателя объекта недвижимости обратиться с заявлением о государственной регистрации права на данный объект недвижимости не позднее одного года с момента появления законных оснований. Речь идет о регистрации квартиры, дома.

Срок обусловлен тем, что в ряде случаев основание возникновения прав влечет за собой необходимость проведения кадастровых работ и последующей подачи в регистрирующий орган документов на осуществление государственного учета и государственной регистрации прав, в том числе на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, отмечают авторы.