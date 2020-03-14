Киев, , 18:10 — REGNUM Украинский дипломат в одной из стран заразился коронавирусом COVID-19. Об этом, как передает УНИАН, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас уже зафиксирован первый случай заболевания (коронавирусом) дипломата в одной из стран мира», — сказал Кулеба.

По его словам, чтобы сохранить способную сеть помощи гражданам Украины по всему миру, зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в пресс-центре Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что пункты пропуска через госграницу Украины закроют для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели.

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